Un landais de 32 ans est actuellement en garde à vue au commissariat de Dax Il a été interpellé ce lundi ivre, à la sortie d'un bus à Dax. A bord, il a refusé d'enfiler un masque et a menacé de mort le chauffeur qui lui demandé de le porter. Le chauffeur a porté plainte.

Landes : il refuse de porter le masque dans le bus et menace de mort le chauffeur

Un Landais de 32 ans est, ce mardi, en garde à vue au commissariat de Dax pour avoir menacé de mort un chauffeur de bus qui lui demandait de porter son masque. Ce Monfortois, déjà connu des services de police, a été interpellé lundi après midi, ivre, à la sortie d'un bus à Dax. En montant à bord du bus à Montfort-en-Chalosse, il a refusé de mettre son masque obligatoire dans les transports en communs. Face aux demandes du chauffeur de bus de la régie des transport landais Trans'Landes, cet homme s'est énervé. Il a insulté le conducteur du bus et l'a menacé de mort selon la police. Il aurait également fait référence au drame du début du mois de juillet à Bayonne, où un conducteur de bus de la ville avait été roué de coups à mort par des jeunes refusant de porter le masque.

Devant la violence du trentenaire et son état avancé d'alcoolisation, le chauffeur n'a pas insisté. L'homme a donc voyagé sans masque jusqu'à Dax où la police municipale de Dax l'attendait, prévenue par la direction du chauffeur. A sa descente du bus, il a d'abord été verbalisé pour non port du masque. Une amende de 135 euros. Avant d'être interpellé par la police nationale et placé en garde à vue. Le chauffeur a déposé plainte.

La garde à vue du Monfortois a été prolongée ce mardi soir, des témoins de la scène sont entendus par les enquêteurs.