Landes : il roulait à 114km/h dans un bourg, sans permis de conduire

Les motards de la gendarmerie ont intercepté un automobiliste particulièrement pressé, ce samedi 6 mars, à Parlebosq, dans les Landes. Il roulait à 64km/h au dessus de la limite autorisée et n'avait plus de point sur son permis.

Les gendarmes n'ont pas eu besoin de lui retirer son permis, il ne l'avait déjà plus. Le conducteur de 24 ans roulait à 114km/h lorsqu'il a été flashé par les gendarmes, à Parlebosq, dans les Landes, ce samedi 6 mars.

À bord, 3 passagers dont un enfant

Lorsque les motards de la gendarmerie lui font signe, le chauffard coopère et s'arrête ; à bord, son beau-frère, sa compagne accompagnée de sa fille. "Bien sûr, il a des explications, raconte le maréchal des logis-chef Sylvain Pic, du peloton motorisé de Mont-de-Marsan,_il allait aider ses beaux-parents qui étaient tombés en panne._"

Le jeune homme annonce d'emblée qu'il n'a plus de point sur son permis de conduire. Les gendarmes découvrent ensuite que le contrôle technique n'est pas fait et que la carte grise n'est pas à son nom. Le véhicule a été mis en fourrière pour une semaine et le conducteur est convoqué au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.