Landes : il s'en prend à sept jeunes femmes en un an et demi, un agresseur en série présumé arrêté

Cette affaire avait suscité l'émoi au sein de Labouheyre, au nord des Landes. Entre fin 2021 et avril 2023, sept jeunes femmes avaient porté plainte après avoir été agressées dans le quartier de la gare. L'agresseur présumé, un jeune homme d'une vingtaine d'années, habitant de la commune, a été arrêté chez lui jeudi 11 mai par les gendarmes.

ⓘ Publicité

Les sept victimes, dont la plus jeune est âgée de 15 ans, ont décrit à chaque fois aux enquêteurs de la gendarmerie de Parentis-en-Born le même mode opératoire : elles se font agresser alors qu'elles sont à la gare, ou dans les rues adjacentes à la gare. Un homme arrive, leur pose une main sur la bouche, leur demande de se taire, et il leur vole leur sac à main, avant de prendre la fuite. Il est habillé tout en noir, avec une capuche sur la tête et le visage dissimulé par un masque... impossible donc de l'identifier formellement.

Des caméras de chasse installées dans la ville

Les gendarmes landais se lancent donc dans une enquête longue et minutieuse, tient à souligner le parquet de Mont-de-Marsan. Ils vont jusqu'à disposer des caméras de chasse, très discrètes, dans les rues de la ville, pour retrouver la trace de cet agresseur. À force de recoupements, cela finit par payer. Ils arrêtent ce jeune homme d'une vingtaine d'années et ils retrouvent chez lui des objets qui appartiennent aux victimes. En garde à vue, ce Landais a d'ailleurs reconnu la plupart des faits.

Il doit être jugé le 4 juillet prochain par le tribunal de Mont-de-Marsan. En attendant, il a été placé en détention provisoire, et le parquet va demander notamment une expertise psychiatrique.