Landes : il s'introduit chez une inconnue, l'agresse sexuellement, il est condamné

Une histoire glaçante devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, ce mardi 5 août. Un homme de 54 ans a été condamné à 18 mois de prison, dont 10 mois de sursis probatoire renforcé, pour une agression sexuelle aggravée. Dans la nuit du 4 au 5 juillet dernier, il est entré en pleine nuit dans l'appartement d'une jeune femme d'une 30aine d'années au centre-ville de Mont-de-Marsan.

Celle-ci était endormie, avec son fils de quatre ans dans une pièce voisine. L'homme, qui était très alcoolisé, s'est allongé sur elle, l'a caressée et l'a embrassée... La jeune femme s'est alors réveillée, terrorisée de découvrir cet inconnu dans son lit. Elle est parvenue à le repousser et a donné l'alerte. L'homme a ensuite été arrêté par la police, avant d'être placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.

"Un important choc traumatique"

La victime était présente à l'audience, mais n'a pas souhaité prendre la parole. C'est donc son avocate, Me Zelda Grimaud, qui a porté sa voix. La voix d'une jeune femme traumatisée. Elle n'arrive plus à conduire, ne peut plus dormir seule, raconte-t-elle. "La seule fois depuis les faits où elle était seule, elle n'a pas dormi de la nuit." Un quotidien, une vie, changés à jamais par cette agression.

Elle est digne dans la salle d'audience. Une larme, discrète, coule sur sa joue. Mais on ne devine pas ce traumatisme qu'elle porte toujours en elle aujourd'hui. Le traumatisme de l'agression, de la médiatisation de cette affaire, qui a eu un fort retentissement à Mont-de-Marsan, mais aussi de l'humiliation, explique son avocate.

L'humiliation de s'entendre dire : "Mais pourquoi n'avez-vous pas fermé votre porte ?" Comme si c'était elle, la responsable. Un jugement fermement balayé par la procureure de la République. "On fait ce qu'on veut chez soi. On n'est pas coupable de ne pas fermer sa porte à clés. Et si on est obligés de le faire, c'est à cause de gens comme vous, monsieur." Un homme qui n'offre aucune explication à la victime. Hormis celle, bien maigre, de son alcoolisme.

"C'est un déchet"

L'homme a d'ailleurs déjà été condamné dans le passé pour trois conduites sous l'emprise de l'alcool. Il l'avoue même dès le début de l'audience : "J'ai un gros problème avec l'alcool." Mais quand la juge lui demande pourquoi il a fait ça, pourquoi il est entré dans cet appartement, pourquoi il a agressé cette jeune femme... Silence. Il garde les yeux baissés. Et ne dit rien.

Un homme grand, mince, aux lunettes rectangulaires. Le visage creusé. Les mots sortent difficilement de sa bouche, comme pâteuse. Un homme qui travaille en intérim, qui partage ses bouteilles d'alcool avec les SDF, explique son avocate, Me Sandrine Dulhoste. Celle-ci n'épargne d'ailleurs rien à son client. Elle le dit : "Tout le monde en a marre de lui. Sa famille, ses proches. Ils pensent que c'est un déchet. Et c'est vrai, c'est un déchet", affirme-t-elle. "Il fait feu de tout bois dans le malheur", explique l'avocate

C'est pourquoi elle demande une peine qui prenne en compte cette maladie qu'est l'alcoolisme, avec une injonction de soins. Demande qui a été entendue, car, chose très rare, c'est dans un centre de soins en addictologie qu'il purgera sa peine, à Saint-Martin-de-Seignanx.

Son sursis probatoire renforcé de trois ans est assorti, notamment, d'une obligation de soins et de formation. Il a aussi l'interdiction de se rendre dans un quartier de Mont-de-Marsan, dans un débit de boissons, et d'entrer en contact avec la victime. Il doit par ailleurs lui verser 3.000 euros au titre des dommages et intérêts. Le parquet, lui, avait demandé trois ans de prison ferme.