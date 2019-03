Landes : il tente de semer la police sur plus de 100 km

Mardi soir, ce landais de 28 ans a refusé de se soumettre à un contrôle de police à Dax. Sans permis, le chauffard a entamé une course poursuite de plus de 100 km, il a perdu le contrôle de son véhicule à Captieux (Gironde). Il est convoqué devant le tribunal de Dax, le 10 mai prochain.

Ce chauffard landais de 28 ans a tenté de semer la Police sur plus de 100 kilomètres

Dax, France

Tout commence, mardi soir vers 22h à Dax. Les policiers dacquois tentent d'interpeller le conducteur de 28 ans pour un contrôle de routine. Mais cet homme, originaire des Landes, refuse le contrôle car il n'a pas de permis de conduire. Il accélère et se dirige à vive allure sur la route de Mont-de-Marsan. C'est à ce moment-là, que les policiers dacquois préviennent leurs collègues montois, qui se positionnent sur les ronds-points.

A 180 km/h sur des routes limitées à 80 km/h

La police de Mont-de-Marsan aperçoit la voiture, qui roule vite et se dirige vers le nord des Landes. Elle est prise en chasse par les policiers, qui tentent de ne pas la perdre de vue, le conducteur landais roule à près de 180 km/h sur des routes limitées à 80 km/h.

C'est à Captieux, en Gironde que le chauffard perd le contrôle de son véhicule et se retrouve dans le fossé. Il n'est pas blessé et il est immédiatement placé en garde à vue par la police. Il n'était pas alcoolisé selon le parquet de Dax, le Landais de 28 ans a été libéré mercredi et sera convoqué devant le tribunal de Dax le 10 mai prochain.