Saugnacq-et-Muret, France

L'homme d'une quarantaine d'année revenait d'Espagne à bord d'un véhicule utilitaire qu'il avait loué là-bas. Arrivé au péage de Saugnacq-et-Muret, il voit la douane. Les agents lui font signe de s'arrêter mais, au contraire, il accélère, force le barrage sans blesser personne heureusement et prend la fuite. Les douaniers se lancent à sa poursuite durant un kilomètre sur l'autoroute mais rapidement l'homme prend la bretelle de sortie pour l'aire de la Porte des Landes Est.

Il tente de fuir à pied

Là, il abandonne son véhicule et tente de semer les douaniers à la course, à pied, et pour cela il prend tous les risques. Il traverse l'autoroute mais se retrouve bloqué entre les barrières de sécurité centrale. Impossible pour lui d'aller plus loin avec la circulation. Les douaniers vont donc le récupérer, lui font traverser l'autoroute dans le sens inverse et l’emmène jusqu'à son véhicule abandonné. A l'intérieur les fonctionnaires vont tomber sur 497 kg de cannabis emballés dans de grands sacs, ce que l'on appelle des valises marocaines.

Ce samedi l'homme a été mis en examen et écroué dans l'attente de son jugement.