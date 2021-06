Accusé d'avoir violenté sa compagne à Biaudios puis d'avoir résisté à son interpellation avant de s'enfuir et de se réfugier dans une foret. Voilà les faits auxquels devra répondre ce jeudi un homme de 45 ans jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Dax.

Landes : il violente sa femme, les gendarmes et part se cacher dans un bois

Cet habitant de Biaudos (40), 45 ans, est inconnu de la justice. Lundi, un conflit entre lui et sa compagne éclate pour, semble-t-il, une histoire de jalousie. Le père de famille de 45 ans, sous l'effet du cannabis qu'il consomme, violente son épouse devant ses enfants mineurs. L'épouse est blessé au bras et appelle la gendarmerie. Les militaires se présentent au domicile conjugale mais le suspect refuse de les laisser entrer.

Dans la mêlée, un gendarmes tente d'extraire un des enfants par la baie vitrée pour le protéger de l'intervention. Il passe son bras par la baie vitrée que l'homme referme violemment sur son poignet. Le gendarme avait une bombe lacrymogène dans la main qui, sous le choc, explose. En plus d’être blessé au poignet, le militaire est brûlé par le gaz.

Chasse à l'homme dans le bois voisin

Dans la confusion, le suspect parvient à s'enfuir à pied et se réfugie dans un bois à proximité de son domicile. S'engage alors une chasse à l'homme d'une trentaine de minute à laquelle de nombreux gendarmes participent. Le PSIG, le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie, est appelé en renfort ainsi que des maîtres chien. Le bois est quadrillé et face à l'étau qui se ressert, l'homme fini par se rendre, cette fois sans violence.

Ce mercredi, il a été présenté au parquet de Dax puis placé en détention provisoire. Il passera la nuit en prison avant son procès en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Dax ce jeudi.