Landes : ils devaient se marier... mais l'homme bat sa compagne lors des fêtes de Dax

Dax, France

Un homme a été condamné lundi à 10 mois de prison assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans et 2000€ d'amende par le tribunal de Dax pour violences aggravées et habituelles envers sa compagne. L'homme, de 38 ans, et sa compagne, venus de Vendée, avaient prévu de se marier au printemps prochain. Mais le soir de l'ouverture des fêtes, mercredi 14 août, l'homme a violemment frappé sa compagne.

À la barre, Arnaud, barbe de trois jours, reconnait les faits. Avec sa compagne, Nathalie, ils devaient se marier au printemps prochain, le 30 mai 2020. Ils avaient une maison en commun, en Vendée, et vivaient avec leurs enfants respectifs. Mais ce soir-là Arnaud a "pété les plombs", comme il raconte. La semaine dernière le couple passait des vacances dans le sud-ouest. Ils ont alors décidé de profiter de l'ouverture des fêtes de Dax, mercredi dernier.

Une pluie d'insultes et de coups

Le soir, le couple boit dans leur voiture, puis dans un bar avec des touristes venus eux aussi de Vendée, qu'ils rencontrent ce soir-là. À un moment de la soirée, Nathalie part aux toilettes, et en sortant, impossible de retrouver Arnaud, raconte la femme dans ses dépositions. Elle le cherche partout, l'appelle sur son portable plusieurs fois. Il fini par décrocher, très énervé, et il l'insulte de tous les noms.

"J'ai pas supporté qu'on parte trop tôt des fêtes"

Nathalie rentre alors à la voiture, en larmes. Elle s'installe sur le siège passager, et là, Arnaud débarque et la roue de coups : nez en sang, lèvre ouverte, œil au beurre noir. Nathalie part en courant et porte plainte, pour la première fois. Car ce n'est pas la première fois que son compagnon levait la main sur elle : cela faisait plus de deux ans. Au tribunal, Arnaud lâche alors : "Je n'ai pas supporté qu'on parte trop tôt des fêtes."

À l'audience, Nathalie elle, est absente. Elle a quitté la maison familiale pour rentrer vivre chez ses parents. Elle s'est vu prescrire 4 jours d'ITT. L'homme logeait lui depuis dans un camping près de Dax, en attendant d'être jugé. Il a désormais interdiction de rentrer en contact avec son ex compagne.