Landes : Ils empruntent un tractopelle et détruisent une portion de route départementale

Une route endommagée sur une largeur d'une dizaine de mètres, des pins détruits, un second engin de chantier endommagé... Un ou plusieurs individus, non identifiés à l'heure où nous nous écrivons, se sont emparé cette nuit d'un tractopelle appartenant à l'entreprise TTL, et s'en sont servis pour faire tout et à peu près n'importe quoi.

Depuis le début de la semaine, la DFCI des Landes mène un chantier à la sortie de Lesperon, direction Linxe, pour créer une aire de stockage de bois (6 aires de la sorte sont en cours de création sur la commune). Le chantier est réalisé par l'entreprise TTL (Transports Et Travaux Linxois), basée à Linxe. Pour mener à bien les travaux, TTL utilise 2 gros engins de chantier, dont un tractopelle.

La destruction de la route a provoqué un accident

C'est précisément ce tractopelle dont se sont servi les individus recherchés, qui ont éventré la départementale sur une dizaine de mètres cette nuit. En prime, ils ont arraché des pins, et endommagé le second engin de chantier de l'entreprise TTL, une machine à pousser elle aussi de marque Caterpillar. Les malfaiteurs ont ensuite laissé le tractopelle sur place.

La destruction de la route a failli faire de gros dégâts : ce dimanche matin, une personne qui se rendait au travail a eu un accident à cause de l'état du bitume. Accident heureusement sans gravité La gendarmerie s'est rendue sur place, une enquête va être ouverte. Le département, lui va porter plainte. Des travaux d'urgence devraient être menés dès demain pour pouvoir rouvrir la route à la circulation le plus rapidement possible.