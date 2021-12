Landes : ils frappent leur compagne devant leurs enfants, ils sont tous les deux condamnés

Il est de ces audiences qui donnent des frissons et retournent le ventre. Les deux comparutions immédiates, qui se sont déroulées ce mardi au tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, en font parties. Pourtant, les faits jugés sont malheureusement devenus d'une triste banalité. Dans les deux cas, il s'agit de violences conjugales, avec des coups et des insultes. Mais dans les deux cas aussi, les enfants étaient présents, ce qui change la donne et éclaire d'une manière différente ces affaires.

Des enfants "en conflit de loyauté"

L'une de ces affaires a lieu le 3 décembre dernier à Mont-de-Marsan. C'est l'un des enfants du couple, âgé de 10 ans, qui appelle la police, parce que la violence devient insupportable. Son père a beaucoup bu ce jour-là. Beaucoup trop.

Un homme de 51 ans, grand, mince, sur les épaules duquel on sent l'angoisse du frigo vide. Mais il ne parle pas, garde tout pour lui. Alors pour oublier les problèmes, il boit. D'ailleurs, sa femme, qui a refusé de porter plainte, explique que c'est un bon père, mais qu'en effet il a un problème avec l'alcool, et qu'elle et ses six enfants ont eu très peur. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il s'en prend à elle, car en 2013 déjà, il est condamné pour violences et agression sexuelle sur son épouse.

Je suis là pour leur dire qu'ils ont eu bien fait, parce qu'il faut protéger leur maman." — Mathilde Marie, substitut du procureur de Mont-de-Marsan

"Ces enfants sont dans un conflit de loyauté terrible", explique la substitut du procureur, Mathilde Marie. "Imaginez ce petit garçon : pour appeler la police à cette heure-là, à 23h20, c'est qu'il a dû avoir très peur de voir sa mère à la morgue", décrit-elle. "Mais je suis là pour dire à ces enfants qu'ils ont eu beaucoup de courage", ajoute Mathilde Marie, "et qu'ils ont bien fait, parce qu'il faut protéger leur maman." La magistrate dit merci aussi à l'une des filles qui a accepté de témoigner malgré la difficulté.

L'homme est condamné à 18 mois de prison, dont 10 mois avec sursis. Une peine assortie d'une obligation de soins et de travail, et il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se rendre à son domicile pendant deux ans. A l'énoncé de cette condamnation, sa femme explose devant le tribunal. "J'irai en prison, mais vous ne m'empêcherez jamais de voir mon mari."

Devant un nourrisson de cinq jours

Dans la seconde affaire, les violences se déroulent le 3 décembre dernier sous les yeux d'une petite fille de cinq jours à peine. Elle rentre de la maternité avec sa maman, dans leur domicile de Le Frêche, et ce sont des violences qui l'attendent.

Son père est un jeune homme de 24 ans, mais qui paraît avoir 16 ans à peine. Mince, les cheveux coiffés en brosse, un survêtement sur le dos et un regard noir au-dessus de son masque, il se tient droit devant le tribunal. Mais rapidement, sa voix se brise, et il fond en larmes. On imagine facilement le petit garçon qu'il a pu être, et le prévenu devient touchant derrière la carapace qu'il s'est construite. "Je suis très impulsif, j'assume les insultes, les meubles cassés mais je ne l'ai pas giflée ni donné de coups dans le ventre. On se dispute tout le temps, pour rien. J'en ai marre, je suis fatigué", explique-t-il, la voix chevrotante.

Mais quand le tribunal évoquent les témoignages accablants de la fille aînée de sa compagne, de 9 ans - qui explique aux enquêteurs partir chez la voisine dès que les violences éclatent - ou de la voisine, qui racontent les violences passées auxquelles elle a de nombreuses fois assisté, il nie tout.

Un tiers des victimes de violences deviennent elles-mêmes un jour des auteurs" — Mathilde Marie, substitut du procureur de Mont-de-Marsan

Le jeune homme a déjà neuf condamnations à son casier judiciaire, et une enfance passée en foyer, à la merci d'une mère violente. Comme le rappelle d'ailleurs la substitut du procureur de la République, Mathilde Marie, "un tiers des victimes de violences deviennent elles-mêmes un jour des auteurs". Mais on sent chez ce jeunehomme une détresse, une impossibilité de faire le lien entre son passé et ses actes. Il refuse de se faire suivre psychologiquement car, dit-il, "je ne suis pas fou".

L'urgence, en tout cas, pour la magistrate, c'est de protéger cette petite fille et ce nourrisson, et éviter qu'elles aussi, dans le futur, deviennent victimes ou auteures de violences. Il est condamné à 18 mois de prison, dont huit avec sursis. Il a aussi une obligation de travail, de soins, et une interdiction de contacter la victime et de paraître à son domicile. La victime qui n'était d'ailleurs pas présente à l'audience, parce qu'elle est terrorisée, a expliqué le parquet. Elle a été prise en charge par le centre d’information sur les droits des femmes et des familles des Landes.

Le travail des enquêteurs salué

La substitut du procureur a tenu à saluer le travail des enquêteurs du commissariat de police de Mont-de-Marsan et de la gendarmerie de Villeneuve-de-Marsan, qui ont mené ces deux enquêtes. "Le temps des gardes à vue, qui est pourtant très court, ils ont réussi à réaliser beaucoup d'auditions, à tirer le fil de l'histoire, et ils ont réalisé un travail de grande qualité", explique Mathilde Marie.