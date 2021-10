Landes : refoulés d'une boîte de nuit montoise, ils passent un vigile à tabac

Six hommes ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Ils sont accusés de violences en réunion et ont déjà tous plusieurs mentions à leur casier judiciaire pour des faits de violence.

Une affaire de violences en réunion ce jeudi 21 octobre au tribunal de Mont-de-Marsan. Six membres de la communauté des gens du voyage étaient présentés à la justice.

Le 25 septembre dernier, ils ont déclenché une bagarre générale et passé à tabac un vigile du Patxio de l'Osasuna, une boite de nuit montoise. Ce vigile souffre d'ailleurs de multiples fractures, au visage et à la cheville.

Un déchaînement de violence qui dure six minutes

Cette nuit-là, les six jeunes hommes se sont présentés devant la boîte de nuit vers 4h du matin. Ils sont très alcoolisés. Les videurs, sentant les ennuis arriver, leur demandent de partir. Ni une ni deux, l'un des hommes donne un coup de poing au vigile. Celui-ci sort donc une bombe lacrymogène. Le groupe recule devant l'établissement et est alors filmé par une caméra de vidéosurveillance de l'établissement.

Visiblement, ils sont tous très énervés. Le vigile, lui, tente de les calmer, mais il reçoit alors un coup de poing d'un premier homme, puis un deuxième coup d'un deuxième homme. Le videur tombe au sol, KO, et il est roué de coups de pied. Un client, qui tente de s'interposer, et lui aussi tabassé. Puis il y a un mouvement de panique. Le personnel de l'établissement met les blessés à l'abri, et les six hommes continuent de déchainer leur colère en jetant tout ce qu'ils trouvent, notamment des bouteilles en verre, ce qui fait un troisième blessé. Finalement, ils prennent la fuite. Une scène très violente qui aura duré six minutes au total.

De lourds passés judiciaires

Les six prévenus étaient déjà connus par la justice pour des faits de violence : violences en réunion, violences aggravées et même tentative de meurtre... Ils ont entre 24 et 31 ans et ils ont tous déjà fait plusieurs séjours en prison. Certains sont en récidive de récidive.

C'est pourquoi, leur interpellation, mardi 19 octobre a été minutieusement préparée et de gros moyens avaient été mobilisés. "Cette opération a mobilisé entre 120 et 130 fonctionnaires", décrit Jérôme Buil, le commissaire divisionnaire des Landes, "à la fois des fonctionnaires de l'ensemble des unités du département, mais également un renfort d'unité de forces mobiles". Il s'agit donc de la plus grosse opération policière de l'année dans les Landes.

"Il y avait notamment une intervention à réaliser dans une aire d'accueil des gens du voyage", ajoute le chef de la police des Landes, "ce qui a nécessité, compte tenu du palmarès des individus recherchés, une organisation particulière, de sorte que tous les individus présents soient interpellés, et que cette intervention se passe dans les meilleures conditions pour les gens du camp, mais également pour les policiers".

Tous les prévenus ont demandé du temps pour préparer leur défense, comme cela est possible lorsqu'il s'agit d'une comparution immédiate. L'audience a donc été renvoyée au 30 novembre prochain. En attendant, et vu leur casier judiciaire déjà très chargé, ils ont tous été placés en détention provisoire.