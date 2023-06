Landes : ils payaient l'autoroute avec des cartes bancaires contrefaites, 100.000 euros de préjudice

Six personnes, dont deux chauffeurs de poids lourds, ont été arrêtés, mardi 31 mai, dans le cadre d'une vaste enquête pour escroquerie en bande organisée, pilotée par des gendarmes du peloton motorisé de Saint-Geours-de-Maremne et de la section de recherches de Pau. Cette fraude, dont le préjudice s'élève à 100.000 euros, a permis à des camions d'emprunter des autoroutes, notamment l'A63, sans payer les péages.

Depuis 2021, ces camions, qui appartiennent à une entreprise espagnole, passaient la frontière pour remonter vers le Pays basque et les Landes. Lorsqu'ils se présentaient au péage, ils s'arrêtaient normalement à la barrière, mais ils utilisaient des cartes bancaires encodées, des cartes qui n'étaient rattachées à aucun compte.

230 cartes de paiement falsifiées saisies

Cette arnaque a été multipliée au point que le préjudice est évalué à 100.000 euros. C'est la répétition des faits qui a alerté les sociétés d'autoroute qui ont saisi les gendarmes. Les enquêteurs ont alors récupéré les photos des véhicules concernés, les plaques d'immatriculation, et les photos des chauffeurs.

Cette enquête minutieuse a duré plus d'un an. Et finalement, le mardi 30 mai, les fameux camions ont repassé la frontière, et ont été aussitôt interpellés. Au même moment, avec la collaboration des gardes civils espagnols, quatre individus sont arrêtés en Espagne. La pêche a été bonne : les enquêteurs ont saisi 10.000 euros en liquide, 230 cartes de paiement falsifiées et du matériel d'encodage.