Landes : incendie toujours en cours au centre de traitement des déchets de Pontenx-les-Forges

L'incendie, qui s'est déclaré lundi à l'usine de traitements des déchets du Sivom de Pontenx-les-Forges (Landes), est toujours en cours d'extinction ce mardi 26 octobre, fait savoir la préfecture des Landes. Le feu, bien que maîtrisé, couve toujours, accompagné d'un dégagement de fumée. C'est un tas de déchets de 150 tonnes situés dans un bac de béton, à l'extérieur des bâtiments de l'usine, qui a pris feu. Il s'agit de déchets composés notamment de produits inflammables comme des plastiques, des polystyrènes, de débris de meubles et de matelas, selon la préfecture des Landes. Les bâtiments ne sont pas endommagés et il n'y a pas de blessés.

Toute la journée de lundi, une vingtaine de pompiers sont intervenus sur le site, pour remuer les déchets et les arroser (jusqu'à 2000 litres d'eau à la minute utilisés). Ce mardi le dispositif a été allégée. Une auto-pompe est installée pour arroser les déchets. "Un dégagement de fumée reste encore présent sur site et se disperse lentement du fait d’un vent faible venant de l’est et allant à l’ouest" fait savoir ce mardi la préfecture des Landes dans un communiqué.

Selon le maire de Pontenx-les-Forges, joint par France Bleu Gascogne, un bâtonnet de feu de détresse est à l'origine du sinistre. Cet engin pyrotechnique, utilisé par les marins, est parfois jeté dans les ordures et peut se retrouver dans les déchetteries.