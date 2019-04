Landes : indignation après deux cambriolages visant le club de foot de Saint-Vincent-de-Paul

Après un événement sportif organisé le week-end dernier, le club de football de Saint-Vincent-de-Paul, le F.R.E.P., a été victime de deux cambriolages successifs. Le préjudice est de plus de 1800 euros. "S'attaquer à une association, c'est lamentable" dénonce le président du club.

Le foyer du stade de football de Saint-Vincent-de-Paul (Landes) a été visé par deux cambriolages successifs, l'un dans la nuit de dimanche à lundi, l'autre la nuit suivante, de lundi à mardi. Le ou les malfaiteurs se sont emparés notamment de 1850 verres en plastique dur. Ces verres, semblables à ceux utilisés lors des fêtes locales ou ferias, étaient prêtés au club et coûtent 1 euro pièce. Le préjudice est donc de 1850 euros pour le club du F.R.E.P. section football, ex-Pouy FC.

"On imagine que ceux qui ont volé ces verres vont ensuite les échanger 1 euro pièce dans les fêtes de villages ou lors des ferias" estime Henri Ries, président du F.R.E.P. section football. Dans le local cambriolé, le ou les malfaiteurs ont brisé un cadenas sur le frigo et réussi à dérober de la viande congelé. Ils ont aussi tenté d’arracher une télé.

"On est bénévoles, on fait vivre cette association, on donne du temps. C'est lamentable. C'est dur" dénonce Henri Ries. Samedi, le club venait d'organiser deux demi-finales de coupe de réserve sur le stade de Saint-Vincent de Paul, ce qui a mobilisé une trentaine de bénévoles.

Dans un message sur Facebook, Henri Ries s'adresse même directement au(x) malfaiteur(s) : "Ce que nous te reprochons le plus c’est d’avoir fait perdre son temps à tous ces bénévoles."

Le club du F.R.E.P. organisera, malgré tout, un tournoi de football le 1er mai prochain. Une entreprise du département a déjà proposé de faire un don pour aider l'association.