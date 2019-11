Landes : ivre, il frôle un train et laisse un morceau de son jean sur la locomotive

Labenne, France

Un TER Bordeaux-Hendaye est en approche de la gare de Labenne ce jeudi aux alentours de 15 h 15. Le conducteur du train ressent un choc, ou en tout cas un bruit, quelque chose a percuté sa locomotive. Dans ces cas-là, il y a une procédure à la SNCF. Le conducteur arrête le train, en pleine voie un peu avant la gare de Labenne et sort faire une reconnaissance à pied.

Un pantalon accroché à la locomotive

En faisant le tour de son TER, le conducteur découvre, accroché à la locomotive, un morceau de jean. Découverte assez inquiétante pour déclencher les secours en nombre. Selon des témoins, pompiers, gendarmes et SAMU sont dépêchés sur place.

Le morceau de jean accroché au TER. - DR

Le propriétaire du jean retrouvé ivre chez lui

Les secours remontent les voies à la recherche d'une victime. A l'endroit où le conducteur a ressenti le choc, ce n'est pas une victime mais un téléphone portable qui est retrouvé. Ce téléphone portable, les secours découvrent qu'il appartient à un riverain. Cet homme est retrouvé à son domicile, complètement ivre et selon une source proche de l'intervention, avec seulement quelques égratignures. La question qui se pose alors, c'est : comment le jean est arrivé sur la locomotive ? L'homme s'est-il fait frôler par le train et arracher le pantalon ? L'homme ivre jouait-il à la corrida avec le train et son jean ? Dans les deux cas, il s'en serait sorti miraculeusement. Peut-être qu'il a donné une explication à la gendarmerie. Pour le moment, nous n'avons pas réussi à les joindre. En tout cas, la circulation des train à pu reprendre vers 16h20 .