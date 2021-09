Landes : ivre, sous stupéfiants, recherché et au volant d'une voiture sans permis, il finit en prison

Un homme de 41 ans a été arrêté ce lundi soir dans le centre ville de Dax. Il était ivre avec plus de deux grammes d'alcool dans le sang et sous stupéfiants. Il roulait à bord d'une voiture sans permis et faisait l'objet d'une fiche de recherche pour une précédente condamnation. Il a été écroué.