Landes : "J'ai cru mourir", raconte le policier percuté par une voiture volée à Dax

"J'ai cru mourir." Le policier qui, la semaine dernière, s'est fait renverser par le voleur présumé d'une voiture en plein centre-ville de Dax témoigne. Mardi dernier, il est intervenu suite à un vol de voiture dans la cité thermale. Lors de la tentative d'interpellation du suspect, il a été victime d'un refus d'obtempérer. Il a été percuté par la voiture du chauffard.

Un refus d'obtempérer suite à un vol de voiture mardi dernier que le tribunal judiciaire de Dax devait juger ce lundi en comparution immédiate. Mais le prévenu, un homme de 42 ans, multirécidiviste, qui a passé déjà plus de 10 ans de sa vie en prison, a demandé un délai pour préparer sa défense.

"C'est une situation irréelle"

David est brigadier-chef au commissariat de Dax. Légèrement blessé lors de la tentative d'interpellation du suspect, il est venu au tribunal de Dax ce lundi pour se porter partie civile, encore très choqué de ce qui lui est arrivé.

Le policier a 55 ans. À trois ans de sa retraite, jamais il ne s'était retrouvé dans une telle position. Ce mardi, assis sur le banc des victimes du tribunal judiciaire de Dax, derrière son agresseur présumé, on lit dans le regard du policier que ce qui s'est passé mardi dernier continue de le hanter.

La semaine dernière, le commissariat de Dax est contacté par le fils du propriétaire d'une berline de luxe. Ce dernier explique qu'un, ou des hommes, ont pénétré dans une villa dacquoise et ont volé une Bentley. Il n'y en a pas 50 à Dax, les patrouilles de police disponibles sont lancées à sa recherche.

David est avec deux collègues dans une voiture de patrouille. Ils sont devant l'Atrium de Dax quand ils tombent nez à nez avec le véhicule volé. Le policier qui est au volant, place son véhicule devant la Bentley et ses deux collègues sortent pour tenter d'ouvrir les portes et interpeller les occupants de la voiture volée. Mais le chauffard présumé fait marche arrière à vive allure. Le brigadier-chef démarre aussi et, sur plus de 100 mètres, les deux véhicules sont parechoc contre parechoc, l'un en marche arrière, l'autre en marche avant.

"J'ai eu peur de tirer, il y avait du monde"

Au niveau de la place Camille Bouvet, le marché couvert de Dax, la Bentley en marche arrière finit par s'immobiliser. Le policier sort alors de son véhicule, dégaine son arme de service, se porte à hauteur du conducteur, le met en joue et lance les sommations d'usages. Malgré la menace de l'arme à feu, le conducteur redémarre. Il percute le policier qui roule sur son capot : "I**l m'a balayé comme un fétu de paille. Je me suis retrouvé les pieds en l'air, la tête en bas, j'ai cru mourir", raconte le policier. Toujours sonné, il précise : "J'ai eu peur de tirer, il y avait du monde".

Légèrement blessé, le brigadier-chef se verra prescrire un jour d'ITT. Le chauffard, à ce moment-là, parvient à prendre la fuite, abandonne la voiture. Il sera arrêté par la police municipale de Dax ce vendredi.

32 condamnations sur son casier

Le suspect est un homme de 42 ans vivant en Charente-Maritime. Il devait être jugé ce lundi par le tribunal judiciaire de Dax en comparution immédiate, mais il a demandé un délai pour préparer sa défense. L'homme s'est présenté à la barre du tribunal menotté, vêtu d'une doudoune noire, d'un jean et de basket. Son visage porte les traces de ses addictions. Le quadragénaire, père de 7 enfants, collectionne les condamnations depuis moins de 25 ans.

32 mentions à son casier judiciaire, 14 pour vols, 12 pour infractions routières dont récemment déjà un refus d'obtempérer. Du trafic de stupéfiant et des violences aussi contre les forces de l'ordre. Il a déjà passé plus de 10 ans en prison et cumule aujourd'hui la prise de Subutex et une consommation excessive d'alcool.

Pour s'occuper de ses enfants, il a demandé à rester en liberté pour préparer son futur procès. Le tribunal de Dax a refusé et ordonné son maintien en prison en attendant son jugement le premier juin prochain.