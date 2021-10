Landes : jugé pour avoir installé une caméra dans la salle de bain de ses voisins

C'est un voisin à qui ce jeune couple dacquois d'une trentaine d'années faisait confiance. Au moment de quitter leur maison pour quelques jours, ils confient à ce voisin leurs clés afin que ce dernier puisse nourrir les animaux durant leur absence. Sauf que le voisin, Fred, va en profiter.

Une caméra cachée dans la VMC

Une fois le couple parti, Fred, le voisin de confiance, installe dans la salle de bain du couple une caméra. Il bricole l'installation de son matériel dans l'aération, la VMC, située dans le plafond de la pièce d'eau, puis lance l'enregistrement. Au début, quand le couple revient à son domicile, personne ne s’aperçoit de rien. Le couple continue donc à utiliser normalement la douche. Heureusement pour la famille, et aussi pour le prévenu qui aurait pu se voir également reprocher l'enregistrement d'images pédopornographiques, les enfants du couple se lavent dans une autre salle d'eau de la maison. Seuls les parents sont donc enregistrés dans leur quotidien.

Comme Fred est un voisin de confiance, du moins c'est ce que la famille pensait, quand le couple quitte à nouveau la maison pour une nouvelle absence, ils demandent de nouveau au voisin de surveiller les animaux. Et c'est ainsi qu'à trois reprises, entre la fin août et le début du mois d'octobre 2019, le voisin peut retourner dans la salle de bain pour récupérer les images enregistrées sur la carte mémoire de la caméra puis tout réinstaller et relancer l'enregistrement.

Le couple décide de nettoyer la VMC

Mais un jour, le couple décide de nettoyer la VMC. C'est là qu'ils découvrent la caméra. Immédiatement, ils regardent les images et trouvent le coupable rapidement. L'homme est trahi par son visage puisqu'en lançant l'enregistrement, à chaque fois, le voisin se filmait lui-même, sorte de selfie, pour vérifier le bon état de marche de son installation.

Le couple porte plainte et devant les enquêteurs, Fred, le voisin, reconnait les faits, expliquant qu'il était amoureux de sa voisine. Il est donc poursuivi pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne. Il est possible que l'audience soit reportée ce jeudi car l'avocat de la défense, indisponible, a demandé un renvoi. Selon le code pénal, le voisin risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.