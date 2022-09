Landes : jusqu'à 3 ans de prison ferme pour les agresseurs de gendarmes en civil à Vieux-Boucau

Six hommes ont été condamnés ce lundi 26 septembre 2022 entre 1 an avec sursis et 3 ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Dax pour violences aggravées sur quatre jeunes gendarmes le 10 août 2018 à Vieux-Boucau-les-Bains (Landes). Le 10 août 2018 aux alentours de 6 heures du matin, alors que deux hommes issus de la communauté des gens du voyage tentent de voler des vélos, plusieurs jeunes gendarmes au repos, sortant de discothèque, ont tenté de les interpeller. S'en est suivi dans un premier temps un coup de couteau dans le poumon d'un des gendarmes. Le mineur en question sera jugé plus tard devant le Cour d'Assises pour mineurs des Landes.

Puis, peu de temps après un fourgon arrive avec à l'intérieur 8 autres hommes issus de la communauté des gens du voyage, qui ont porté des coups aux jeunes gendarmes, notamment à l'aide d'une fourche, d'une machette, ou d'une barre de fer. "Une scène de guerrila urbaine", décrivait l'avocat de la partie civile Me Thomas Gachie.

Le témoignage des gendarmes

L'audience a été marquée par le témoignage de plusieurs des gendarmes victimes de ces agressions. "J'ai reçu un coup à la gorge, j'ai perdu l'usage d'une partie de mes cordes vocales à vie. Je n'arrive plus à parler fort, socialement c'est compliqué, professionnellement c'est compliqué. Quatre ans après, cette agression est encore dans mes rêves" a raconté Rodolphe. "C'était une agression gratuite et lâche, a rajouté Ronan, une scène irréel. Je me vois encore me retourner et voir Lucas dans une marre de sang", évoquant son collègue qui a reçu un coup de couteau dans un poumon. "J'ai une blessure importante au doigt depuis, qui m'empêche de jouer au basket mon sport favori."

Alors que la partie civile se défend d’avoir informé les gens du voyage de leur fonction de gendarme, les avocats de la défense ont pointé du doigts le taux d’alcoolémie des jeunes gendarmes qui n’avaient pas à interpeller dans ces conditions. Le tribunal n'a finalement pas retenu leur qualité de gendarme, faute de preuve, il ne s'agissait donc pas de "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique". Lors des interrogatoires, les six hommes reconnus coupables par le tribunal ont en partie reconnu les faits et se sont excusés devant les victimes.