Landes : l'agresseur présumé d'un éducateur du Stade montois football devant la justice

Cette affaire avait suscité l'émoi au sein du Stade montois et des structures sportives du département. Un Landais de 36 ans est jugé ce mardi 28 février par le tribunal de Mont-de-Marsan pour violences volontaires, menaces de mort et dégradations.

Il est accusé d'avoir agressé un éducateur, en marge d'un entraînement de foot des U15 du Stade Montois en octobre dernier 2022. Suite à cet incident, le club avait dénoncé un acte "inacceptable et insupportable" dans un communiqué. Symboliquement, tous les entraînements de foot avaient par ailleurs été suspendus pendant trois jours.

Son neveu n'avait pas été retenu pour un match

Ce jour-là, cet éducateur était en fait au bord du terrain de foot de l'Argenté de Mont-de-Marsan, quand il est pris à partie par un homme. Il s'agit de l'oncle d'un des jeunes de l'équipe des moins de 15 ans. Selon les témoins, celui-ci est très en colère, parce que son neveu n'a pas été retenu pour le match du week-end suivant. L'homme bouscule l'entraîneur, l'insulte et le menace de mort, à tel point que des parents, qui assistent à la scène, interviennent.

Ce Montois de 36 ans est connu de la justice, puisqu'il a déjà été condamné en 2021 pour des faits de violences. En attendant son procès, il avait l'interdiction d'aller sur un terrain de foot du Stade montois. Son neveu, lui, a été orienté vers un autre club.

"On fait de l'éducation avant de faire du sportif"

Suite à cet incident, l'éducateur s'était vu prescrire cinq jours d'ITT. Mais il tenait à retrouver rapidement son poste, malgré les tensions qui existent sur et au bord du terrain. "On est face à des générations de joueurs où on fait de l'éducation avant de faire du sportif", assure-t-il. Dès 5-6 ans, il explique qu'il se retrouve face à des enfants qui ont du mal à respecter les consignes ou tout simplement l'autorité, ce qui n'était pas le cas auparavant selon lui.

Un problème d'éducation exacerbé par les parents, parfois virulents, qui se trouvent au bord du terrain. Pourtant, des chartes sont signées lors de l'adhésion au Stade montois football, par lesquelles ces parents s'engagent à respecter les entraîneurs, les arbitres, ou encore les autres joueurs. Mais cela ne suffit pas, constate l'éducateur.

En parallèle, le club a investi dans une caméra. Au départ, cela devait être un outil pour les entraîneurs, afin de revisionner les matchs. Mais elle sera aussi utile en cas de nouvelle agression.