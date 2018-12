Landes : l'école primaire du parc de Toulouzette ne rouvrira pas avant 2020

Saint-Sever Mont de Marsan Landes

Le personnel enseignant de l'école du parc de Toulouzette à Saint-Sever est déçu et destabilisé. L'établissement scolaire qui accueille 170 enfants du CP au CM2 ne rouvrira pas ses portes avant la rentrée de septembre 2020. L'école avait été incendiée quelques heures avant la rentrée scolaire, le 3 septembre dernier. Un incendie d'origine criminelle s'était déclaré dans la nuit, ravageant une partie de l'établissement.

un acharnement hallucinant

Dans l'école, le feu avait pris vers 2h du matin, tôt lundi matin. Une salle de classe, deux bureaux et une salle de garderie ont été détruits. Mais le reste de l'école était également endommagé à cause des fumées, importantes. Dans la partie de l'école qui n'avait pas été incendiée, on avait découvert un véritable saccage: plusieurs ordinateurs cassés, des téléviseurs jetés au sol, une imprimante détruite. "Toutes les classes ont été saccagées, tout a été cassé, c'est un acharnement hallucinant" avait déploré Christophe Sourrouille, le directeur de l'école.

Une situation provisoire qui va durer 2 ans

Les 170 enfants ont alors été répartis sur trois établissements de Saint-Sever : le collège Cap de Gascogne, le collège privé Sainte-Thérèse et l'école primaire Péralie. Cette situation provisoire ne devait durer qu'un an. Ce sera finalement plus long que prévu. "C'est une information certaine, la rentrée sur le site du parc de Toulouzette ne pourra se faire qu'en 2020. Pour la rentrée 2020, on espère. " se désole Christophe Sourrouille.

les enseignants souffrent de cette dispersion

Les démarches administratives, l'enquête des assurances, les appels d'offre et les permis de construire vont prendre un certain nombre de mois tout comme les travaux de rénovation. "Cet accueil sur les différents sites était possible sur un temps relativement court, de l'ordre d'une année scolaire" explique le directeur de l'établissement du parc. La perspective d'une deuxième année dans ces conditions plonge le personnel enseignant dans le désarroi et la déception. "Les enseignants souffrent de cette situation. Ils ont besoin de travailler ensemble. Cette dispersion sur trois sites est douloureuse au quotidien."