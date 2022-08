Landes : l’embrasement d’une voiture provoque un important incendie à Sore, déjà 40 hectares de forêt brûlés

Un nouveau feu de forêt est en cours ce vendredi 12 août dans les Landes. Au moins 40 hectares de forêt ont brûlé à Sore, à 21h15, selon les pompiers qui se rendent nombreux sur place. A l'origine de cet incendie : un véhicule qui, en basculant dans un fossé, s'est embrasé. Le feu s’est ensuite propagé à la forêt, brûlant des hectares de pins à une vitesse fulgurante.

Selon nos informations, des évacuations sont en cours à Sore, au quartier du Thus, où se trouvent une vingtaine de maisons.

Selon un élu de la commune de Trensacq, joint par France Bleu Gascogne à 21h50, le feu se dirige désormais vers Luxey. Le poste de commandement des pompiers a été installé à Sore.

Des moyens aériens ont été engagés, au moins un Dash et un hélicoptère bombardier d'eau. Mais leur action va devoir s'interrompre avec la tombée de la nuit.

En conséquence de cet incendie, la départementale 45 entre Sore et Trensacq, et la départementale 651 entre Trensacq et Sore ont été fermée à la circulation.

