Landes : l'ex gérant de la Pinède des singes condamné à 3.000 euros d'amende

Labenne, France

3.000 euros d'amende pour avoir détenu sans autorisation des macaques de Java. C'est la peine à laquelle a condamné ce jeudi l'ex-gérant de la Pinède des singes de Labenne, par la cour d'appel de Pau. L'homme était accusé d'avoir négligé son établissement et la gestion des animaux.

En 2017, 163 macaques de Java, porteurs d'un virus mortel pour l'homme, avaient dû être euthanasiés. En première instance, le gérant avait été relaxé. Mais le parquet de Dax a fait appel de cette décision. Il demandait 6 mois de prison avec sursis et 6.000 euros d'amende.

L'infraction a finalement été reconnue et l'ex-gérant condamné. C'est une satisfaction pour Me François Ruffié, avocat de l'association environnementale Sepanso Landes, partie civile dans cette affaire : "Pour toute détention d'espèce sauvage, il faut avoir un certificat de capacité, qui engage les compétences, le sérieux et là c'était de l'amateurisme le plus total. Il y a un gros business autour des animaux sauvages en captivité et le prévenu est clairement dans cette mouvance."

Selon l'avocat ce n'était pas simple pour les juges de trancher, car "c'est un domaine du droit qui est très peu appliqué, où les textes changent tout le temps. La législation est extrêmement mouvante et c'était d'autant plus difficile pour les juges de l'appliquer. Ils ont quand même, malgré ça, trouver une infraction à retenir. Donc, on est satisfait. Il y a une condamnation, c'est un progrès".