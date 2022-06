Landes : l’homme qui a planté un couteau dans les yeux de son ex-compagne condamné à 25 ans de prison

Après trois jours devant la Cour d'Assises des Landes, Sébastien Joux, est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour acte de torture et de barbarie. Les faits se sont déroulés le 28 juin 2019 à Lit-et-Mix. Une dizaine de coups de couteau de boucher, dans les yeux de son ex-compagne pour "la rendre aveugle". L’homme encourait la perpétuité à cause de faits de récidive. A la fin du procès, l'avocate générale avait requis 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de période de sûreté. Dès le vendredi 11 juin 2022, premier jour du procès, l’homme a avoué les faits qui lui sont reprochés.

Le témoignage de la victime

Les trois jours de procès ont été marqués par le témoignage de la victime, son ex-compagne, toujours en vie qui a perdu l'usage de l'un de ses yeux. Elle passait à la barre ce lundi 13 juin 2022. La femme a mis du temps à se présenter à la barre. Elle est venu habillée d'un tailleur beige, les cheveux attachés, sanglotante, un mouchoir à la main en permanence. Quand le président lui donne la parole elle se lance difficilement. Au moment de l’arrivée de son agresseur chez elle, ce soir là elle était au téléphone avec sa sœur : "Je ne l'ai pas vu arriver j'étais dans la salle de bain, puis je dis à ma sœur qu'il est là, qu'il veut me faire du mal. Je lui demande d’appeler la police." Sébastien Joux, entend et c'est là qu'il s'énerve selon ses dires. Lui qui justifie devant la Cour être seulement venu à l'origine pour "apaiser notre relation, nous étions séparés depuis trois mois."

L’accusé l’a alors plaqué au sol. Il lui a donné une dizaine de coups de couteau aux yeux. "Il m'a dit que je ne verrai plus jamais." Entendant les hurlements de leur mère, l'un des enfants à l'étage est descendu. "Qu'est-ce que tu fais papa". Il s’arrête à ce moment-là. "C'est pour ça qu'il a arrêté", assure la victime, "sinon je serai morte, heureusement qu'il y avait les enfants", lâche-t-elle désespérée. Elle court ensuite se réfugier chez ses voisins, ses enfants à la main et la tête ensanglanté. Sébastien Joux les a poursuivi et lui a demandé : "j'espère que je t'ai bien crevé les yeux."

La plaidoirie de la défense

La plaidoirie de la défense s’est axée sur l’après détention. "Votre décision, Mesdames et Messieurs les jurés, doit lui offrir un après", lance Maitre Duluc. "On le condamne à la mort sociale sans comprendre ce qui pousse un homme à un tel acte. L’opinion public fait de lui quelqu’un d’horrible", poursuit-elle. "Quel élément chronologique justifie que M. Joux est venu pour agresser son ex-compagne ? Rien. Il n'y avait pas de préméditation", rajoute Maitre Renaudie, également avocat de la défense.

La défense se centre ensuite sur la nation d’abandon qui a jalonné son parcours de vie très difficile, en citant plusieurs exemple. "Jamais personne n’a pris en considération sa peine. Toute sa vie il s’est senti abandonné. Il a peur de l’abandon. Sans son ex-compagne, sans ses enfants, il est face à l’abandon. Ce sont ses béquilles." Et de conclure face au jurés : “Votre condamnation doit lui permettre d’être un homme d’abord, et d’être un homme encore".

Dans son réquisitoire, l’avocate générale Lucie Delage décrit l'accusé comme quelqu'un de "sourd de la douleur d'autrui, il était sourd des cris inhumains de son ex-compagne", a accusé l'avocate générale. "L'audience de M. Joux porte tous les stigmates d'un auteur de violences conjugales", a-t-elle poursuivi, ajoutant que les "enfants ont été les spectateurs privilégiés de cette scène d'horreur", ce que conteste l'accusé. "La vue, ça n'est pas seulement un sens. Le regard peut parfois se substituer aux mots. Priver autrui de sa vue, c'est le privé de sa liberté, le priver de sa lecture du monde." Et de poursuivre : "ses justifications sont insupportable, il justifie son acte par la paternité, le fait qu'il voulait voir ses enfants. 'Mes enfants, je vous aimais tellement que j'ai pris un couteau, j'ai crevé les yeux de maman'", lache-t-elle.

M. Joux conclue : "je demande pardon. La plus grande souffrance que j’ai, ce n’est pas la peine que je prends aujourd’hui mais c’est la souffrance de mon ex-compagne." Ce seront ses derniers mots devant la Cour d'Assises.