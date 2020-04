Landes : l'homme retranché chez lui à Saint-Vincent-de-Tyrosse s'est rendu

Ce mardi, vers 16h30, cet homme malade s'était retranché chez lui et refusait de parler au gendarmes. Ce sont les pompiers qui sont d'abord intervenus au domicile de l'homme, situé en bord de la route départementale 810, entre Tyrosse et Benesse-Maremne. La mère de cet homme les avait appelés, inquiète de ne pas avoir de nouvelles. L'homme retranché est suivi médicalement pour un cancer. Les pompiers sont donc intervenus, et sont entrés dans la maison.

À l'intérieur, ils sont tombés sur un homme très agité, et apparemment armé. Menacés, les pompiers ont quitté le domicile, et ont immédiatement appelé la gendarmerie. Un périmètre de sécurité a été établi, et une portion de l'axe entre Saint-Vincent-de-Tyrosse et Bénesse-Maremne a été fermée à la circulation le temps de l'intervention.

Impossible de parler à l'homme jusqu'à ce mercredi matin

Sur place, les gendarmes, une vingtaine d'homme et un négociateur ont tenté de longues heures de rentrer en contact avec l'homme. Pendant plus plus de cinq heure mardi, de 16h30 à 22h00. Ils ont tenté par téléphone, sans succès. Puis en criant ou avec un haut parleur, sans succès. Enfin ils ont tenté de jeter des petits cailloux sur sa maison pour le faire réagir. Sans succès.

Les tentatives ont repris ce mercredi matin dès 8h. "Grâce à un excellent travail de notre négociateur, nous avons réussi à aller à son contact et à l'appréhender en douceur", confirme le capitaine Fernandez, de la gendarmerie de Dax.

Des armes retrouvées

Ce mercredi matin, cet homme dont les propos sont incohérents, n'a pas expliqué son geste. Il était dans un premier temps vu par un médecin pour décider s'il devait être hospitalisé ou si l'enquête judiciaire pouvait démarrer. Chez lui, les gendarmes ont retrouvé plusieurs armes à feu : un fusil de collection et des fusils de chasse.