Landes : l'océan rejette un cadavre sur la plage à Hossegor

Ce jeudi matin aux alentours de 8 heures, sur la plage des Culs Nuls à Hossegor, un promeneur a fait une macabre découverte. Il est tombé sur le corps sans vie d'un homme totalement nu à la peau blanche. Les gendarmes des Landes se sont rendus sur place faire les premières constatations et pour enlever le corps de la plage.

Depuis plusieurs jours dans l'eau ?

De source judiciaire, il s'agirait d'un homme dans la force de l'âge. L'état de son corps laisse à penser qu'il aurait été dans l'eau depuis plusieurs jours. Il n'y aurait pas de trace de violence apparente sur son corps.

Le cadavre de cet homme a été envoyé pour examen auprès d'un médecin légiste. Ce dernier, via des analyses ADN, tentera de découvrir son identité. Vérifiera, si c'est possible, les causes de la mort.

Les gendarmes quant à eux cherchent à savoir si des disparitions ont été signalées.