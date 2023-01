Landes : l'un des deux jeunes percutés par une voiture à Hinx est décédé

Ils avaient été transportés d'urgence à l'hôpital de Bayonne, dans un état extrêmement grave et avec un pronostic vital engagé. Deux adolescents de 16 et 17 ans qui avaient été percutés par une voiture, lundi 16 janvier, vers 18h, sur la route départementale 58, appelée route de Poyartin, à Hinx. L'un des deux jeunes n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et est décédé à l'hôpital, mercredi 18 janvier.

Les circonstances du drame restent floues

Les circonstances de l'accident restent floues. Selon les premiers éléments, les deux adolescents, qui habitent Hinx, étaient en train de circuler au bord de la route, avec ou sur une trottinette, et ont été percutés par l'arrière. A ce stade, les gendarmes de la compagnie de Dax, qui ont ouvert une enquête, ne savent pas si les deux adolescents se trouvaient sur la trottinette lors de l'accident, ou s'ils marchaient à côté de l'engin.

Le conducteur de la voiture, âgé d'une quarantaine d'années, était très choqué et avait été transporté après l'accident à l'hôpital de Dax.