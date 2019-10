Landes : la date du procès en appel de la maire de Dax est connue

Information France Bleu Gascogne. On connait la date du futur procès en appel de la maire de Dax Elisabeth Bonjean, de sa sœur, de l'ex maire de Dax Gabriel Bellocq et de l'adjoint André Drouin. C'est l'affaire de soupçons de favoritisme. Ce sera le 1er septembre 2020 à la cour d'appel de Pau.

Dax, France

C'est une information France Bleu Gascogne. On connait la date du futur procès en appel de la maire de Dax Elisabeth Bonjean, de sa sœur Joëlle de la Tullaye, de l'ex maire de Dax Gabriel Bellocq et de l'adjoint André Drouin. Jugement en appel de l'affaire de soupçons de favoritisme et de prises illégales d’intérêts dans l'attribution d'un marché de l'office de tourisme de Dax à la sœur d'Elisabeth Bonjean en 2012. Le procès en appel est programmé le 1er septembre 2020. Une date qui a son importance face au calendrier électoral.

Faits jugés prescrits en première instance

En première instance, le tribunal correctionnel de Bayonne avait jugé que les faits reprochés aux 4 prévenus étaient prescrits : trop vieux pour être jugés. La maire de Dax, Elisabeth Bonjean, sa soeur, Joëlle de la Tullaye, l'ex maire de Dax, Gabriel Bellocq et l'adjoint André Drouin étaient suspectés d'avoir fait pression sur l'office de tourisme en 2012 pour qu'un marché de conseil soit attribué à la société de la sœur d'Elisabeth Bonjean. Le procès s'était tenu à Bayonne en décembre 2018. Le tribunal avait jugé les faits prescrits en avril dernier et quelques jours plus tard, le procureur de Bayonne, sûr de son dossier, avait fait appel de cette décision.

Le procès en appel après les municipales de mars 2020

Les prévenus seront donc rappelés à la barre de la cour d'appel de Pau le 1er septembre 2020. Un calendrier qui compte, puisque beaucoup à Dax attendaient de savoir si ce procès en appel se tiendrait avant ou après les élections municipales. Car beaucoup imaginaient que selon la date et selon la décision de la cour d'appel, cela pouvait inciter, ou non, Elisabeth Bonjean à se lancer, ou non, dans sa campagne pour sa propre succession. Avec un procès après les élections, le chemin semble plus simple pour elle.