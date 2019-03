Landes : la famille de Sébastien, tué par un chauffard, se bat toujours pour connaître la vérité

Orthevielle, France

L'enquête est toujours au point mort, 7 mois après la mort brutale de Sébastien Caudron. Alors qu'il quittait à pied les fêtes de Peyrehorade (Landes), ce jeune militaire de 21 ans a été fauché par une voiture le 4 août 2018 à hauteur de la commune d'Orthevielle. Le chauffeur de la voiture reste inconnu à ce jour : il a pris la fuite et n'a jamais été retrouvé.

Malgré un appel à témoin et des détails sur le véhicule utilisé, les recherches n'ont pour l'heure rien donné. Mais la famille de Sébastien continue de se battre pour retrouver l'auteur des faits. "Ce qui nous fait tenir, c'est l'espoir de retrouver la personne. Simplement pour avoir des réponses, pour comprendre" déclare Virginie Caudron, la tante et marraine de Sébastien, jointe par France Bleu Gascogne. "Le plus dur aujourd'hui c'est de ne pas savoir, de ne pas comprendre." Elle demande au chauffeur de la voiture de "se dénoncer à la gendarmerie, et d'expliquer ce qui s'est passé".

La famille de Sébastien vient de lancer un nouveau groupe sur Facebook, pour relayer l'appel à témoin.

Les personnes ayant des informations doivent contacter la gendarmerie de Peyrehorade au 05.58.73.74.90 ou 91.

Les rapprochements judiciaires réalisés établissent que le chauffard, qui a percuté Sébastien Caudron, conduisait l'un des modèles de véhicules suivant :