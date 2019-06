Landes : la gérante d'un camping jugée suite à la noyade d'un garçon de 7 ans

Mézos, France

Un procès pour homicide involontaire ce mardi au tribunal de Mont-de-Marsan. La gérante d'un camping de Mézos, au sud de Mimizan, sera en effet jugée après la noyade d'un garçon de 7 ans.

Cette affaire remonte à juillet 2015. Ce petit garçon venait tout juste d'arriver dans ce camping avec sa famille, originaire de région parisienne. Mais il échappe à la vigilance de ses parents et il est découvert peu de temps après, noyé dans ce bassin, qui n'était pas surveillé.

Un défaut de surveillance ?

Mais la question est justement de savoir si ce bassin aurait dû être surveillé. Il est géré par le camping, et il s'agit en réalité d'un plan d'eau aménagé, creusé dans le sol, et dont le fond et les côtés sont recouverts de sable. Mais l'eau est malgré tout pompée et traitée, comme dans une vraie piscine.

Sauf qu'entre piscine et plan d'eau, cela fait toute la différence, puisque la réglementation n'est pas la même, et les obligations non plus. S'il s'agit d'une piscine, il faut que cela soit surveillé. S'il s'agit d'un plan d'eau, pas forcément. Le tribunal devra donc le déterminer.