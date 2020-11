Landes : la mairie de Parentis-en-Born porte plainte après des cœurs tagués sur plusieurs bâtiments publics

"Certes des petits cœurs peuvent paraître sympathique, mais restent néanmoins une dégradation, qualifiés de vandalisme par le code pénal" peut on lire dans un communiqué de l'ensemble des élus du conseil municipal de Parentis-en-Born. Réaction suite à la découverte ce dimanche de plusieurs tags représentant des cœurs sur plusieurs bâtiments publics et privés.

L'entrée de l'église de Parentis-en-Born - © Mairie de Parentis-en-Born

Des cœurs tagués aussi un banc public - © Mairie de Parentis-en-Born

Le kiosque de Parentis-en-Born - © Mairie de Parentis-en-Born

Des cœurs aussi sur la façade de Pôle Emploi - © Mairie de Parentis-en-Born

Esplanade Saint-Barthélémy, à Parentis-en-Born - © Mairie de Parentis-en-Born

Dans leur communiqué, les élus du conseil municipal de Parentis-en-Born notent les frais engendrés à la collectivité et aux particuliers pour effacer ces tags, et non sans humour rappellent que nous sommes "en période de confinement et que les sorties nocturnes pour taguer ne font pas partie de la liste dérogatoire des déplacements autorisés."