Landes : la manifestation du personnel des urgences de Mont-de-Marsan a réuni une centaine de personnes

Mont-de-Marsan, France

Une centaine de personnes a manifesté ce jeudi matin à Mont-de-Marsan pour soutenir le mouvement de grève du personnel des urgences. Le cortège de manifestants est parti à 10 heures de la place des Arènes. Tous ont défilé derrière une banderole : "Etat d'urgence aux urgences, personnel épuisé."

Plusieurs services de l'hôpital réunis

Ce jeudi, plusieurs patients ont décidé de soutenir le personnel urgentiste. D'après les syndicats rencontrés sur place, le mouvement gagne aussi d'autres services de l'établissement : la cardiologie, a psychiatrie mais aussi la gériatrie.

Audrey est infirmière en cardiologie : "On se joint à eux car il y a des soucis partout à l'hôpital, pas qu'aux urgences. Nos services sont vraiment en difficultés, au niveau de la prise en soins, mais aussi médical. Certains médecins désertent les services à cause des conditions de travail. On ne peut pas réellement faire grève, alors on exprime notre mécontentement grâce à des banderoles installées directement dans nos services."

La crise des urgences a commencé il y a plus de 6 mois au niveau national. Dans les Landes, les urgentistes ont commencé la grève au mois de juin. Ils réclament plus de lits, et plus de moyens humains : ils ne jugent pas les annonces de la ministre de la santé suffisantes.