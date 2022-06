Landes : la relaxe à nouveau requise dans le procès de l'enfant mort étouffé par une Knacki Herta

Pour la seconde fois, le ministère public a plaidé la relaxe dans cette affaire, ce lundi au tribunal de Dax, déplorant un procès en forme de chemin de croix judiciaire pour la famille du petit Lilian.

En 2014 le petit Lilian était mort étouffé par un bout de saucisse Knacki alors qu'il était en vacances avec sa famille dans un camping de Messanges, dans les Landes. La société Herta est poursuivie pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.

L'affaire avait déjà été étudiée par le tribunal de Dax au début de l'année 2021 mais en février 2021 les juges avaient demandé une expertise sur les saucisses de l'industriel afin d'avoir plus d'éléments pour se prononcer. Repoussée par manque de temps pour l'expert, l'audience s'est finalement tenue ce lundi 20 juin 2022 devant le tribunal correctionnel de Dax.

Une expertise décevante

"L'expert nous avait assuré qu'il irait au bout de ses recherches. La famille était confiante", débute Maitre Courtois, l'avocat des parents de Lilian, avant de revenir sur la déception de ses clients. Et pour cause, l'expert n'a pas pu aller au bout de ses recherches. Il l'admet dans ses conclusions, plusieurs des questions auxquelles il devait répondre resteront sans réponses fautes de données à fournir.

L'expertise avait pour but de démontrer que le produit était par nature dangereux pour les enfants de moins de 4 ans, de par son diamètre, de par son aspect extérieur et de par sa texture. Auquel cas la société Herta se trouvait fautive d'un défaut d'information, l'emballage conseillant seulement en 2014 "couper en tout petit pour les plus petits". Or, selon l'expert "absolument aucun éléments ne permet de déterminer la dangerosité des Knackis."

Sur la base de ces conclusions et comme il n'y a pas d'obligation légale d'inscrire des avertissements sur les emballages, le ministère public a estimé que la mention portée en 2014 par les sachets de Knackis était satisfaisante. Pour la seconde fois, le ministère public a donc plaidé la relaxe dans cette affaire.