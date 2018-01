La pression s'accentue ce mercredi sur les gardiens de prison, mobilisés depuis maintenant dix jours, à Mont-de-Marsan. Les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager l'accès du centre pénitentiaire et les surveillants risquent des sanctions disciplinaires.

Mont-de-Marsan, France

Une quarantaine de policiers et de gendarmes sont intervenus ce mercredi vers 14H au centre pénitentiaire Pémégnan, à Mont-de-Marsan. Ils sont venus libérer les accès à l'établissement, bloqués par les surveillants de prison qui luttent depuis dix jours pour un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. Les forces de l'ordre ont donc libéré le passage pour cinq camions remplis de nourriture. Des médecins et des infirmiers ont aussi pu rentrer pour examiner les détenus qui en ont besoin. L'opération s'est faite dans le calme. Une opération autorisée par le Préfet des Landes, sur demande de l'administration pénitentiaire.

La pression s'est d'ailleurs accentuée ce mercredi sur les gardiens de prison. Ils savent désormais qu'ils risquent des sanctions disciplinaires. Le directeur de l'administration pénitentiaire, Stéphane Bredin, a en effet envoyé un courrier à tous les directeurs de prison de France pour leur demander de rappeler ces sanctions aux agents mobilisés. Le message est passé au centre pénitentiaire de Pémégnan, à Mont-de Marsan.

Une tentative d'intimidation

Cette consigne est "vécue comme une tentative d'intimidation, mais finalement elle ne fait que renforcer la colère des gardiens", confie Fabio Cologni, le délégué syndical Force Ouvrière Pénitentiaire à la prison de Mont-de-Marsan. La numéro deux de l'établissement est venue le voir, ce mercredi après-midi, pour lui rappeler que les gardiens de prison n'ont pas le droit de grève, et qu'ils risquent désormais une mise à pied et une retenue sur salaire.

Comme Fabio Cologni, les autres délégués syndicaux de la prison montoise ont reçu un courrier de l'administration pénitentiaire évoquant quinze jours de mise à pied disciplinaire. Les délégués syndicaux, qui ont expliqué à France Bleu Gascogne, qu'ils se doutaient bien que ça allait arriver, mais leur détermination et celle de leurs collègues gardiens reste intacte.

Fabio Cologni prévient également qu'il risque d'y avoir un bon nombre de surveillants en arrêt maladie ce jeudi matin au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à l'image de ce qui se fait déjà à Pau, où ce mercredi matin, une cinquantaine de surveillants de prison n'ont pas pris leur service. Ils avaient tous un arrêt maladie dans la poche.

A Mont-de Marsan, sept surveillants ont été agressés, la semaine dernière, par un détenu de 23 ans. Cet homme, arrivé en mai dernier au centre pénitentiaire landais, est l'un des jeunes qui avaient été condamnés en 2015, pour le double meurtre d’Échirolles, en Isère. Il faisait l'objet d'une évaluation pour jauger son éventuelle radicalisation. Pour cette agression, il doit être jugé le 6 février prochain à Mont-de-Marsan.