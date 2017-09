Landes : le bébé gravement blessé dans un accident de la route est décédé

Le bébé âgé d'un mois, gravement blessé lundi dans un accident de la route à Horsarrieu est décédé ce mardi à Bordeaux. La voiture dans laquelle il se trouvait avait été percutée par un camion sur la route entre Hagetmau et Saint-Sever.

Le nourrisson âgé d'un mois très gravement blessé lundi en fin de journée dans un accident de la route à Horsarrieu, près d'Hagetmau est décédé ce mardi à l’hôpital Pellegrin à Bordeaux. Il était dans un état critique.

Le bébé se trouvait dans une voiture qui aurait été percutée par un poids-lourd lundi après-midi vers 16H, au niveau d'Horsarrieu, sur la route entre Hagetmau et Saint Sever. Les deux autres personnes à bord de la voiture, deux femmes âgées de 24 et de 48 ans, blessées et choquées ont été transportées à Mont-de-Marsan.