Landes : le cadavre retrouvé sur la plage de Vielle-Saint-Girons a été identifié

Après une dizaine de jours d'enquête, la gendarmerie a formellement identifié le cadavre qui a été retrouvé sur une plage de Vieille-Saint-Girons (Landes) le 14 mars dernier. Il s'agit d'un pêcheur espagnol, qui était tombé accidentellement à l'eau vers le 20 février, au large de Saint-Sébastien (Espagne) et dont la disparition avait été signalée. Après des analyses et une autopsie, et en collaboration avec les autorités espagnoles, les enquêteurs français en sont arrivés à cette conclusion.

Après avoir longuement dérivé, c’est donc sur les plages landaises que ce corps a été rejeté par l’océan. C'est un joggeur qui avait découvert la victime.