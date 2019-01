Landes : le "clan des camping-cars" arrêté, les photos des bijoux volés présentées

La gendarmerie des Landes a publié ce jeudi sur sa page Facebook une annonce de la police espagnole. Après un large coup de filet, La Guardia Civil met en ligne près de 300 photos d'objets et bijoux volés par "le clan des camping-cars" qui a aussi sévi dans les Landes.

La gendarmerie des Landes a publié ce jeudi sur sa page Facebook une annonce de la Guardia Civil espagnole. En octobre dernier, la police espagnol a en effet effectué un vaste coup de filet en arrêtant un groupe de cambrioleurs qui agissait à bord de camping-cars. Ce groupe est d’ailleurs surnommé le "clan des camping-cars". Ces personnes ont volé des centaines de victimes en Espagne, au Portugal et en France, notamment sur la côte sud des Landes. La police espagnole a donc publié des photos de près de 300 objets, majoritairement des bijoux, afin d'en retrouver les propriétaires.

Des photos de bagues, de montres de luxe, de collier, de matériel informatique, tout ce butin récupéré lors de l'arrestation de 27 personnes en octobre dernier près de Santander sur la côte atlantique espagnol. C'est tout un clan de cambrioleur qui a ainsi été démantelé. En tout ce groupe de personne d'origine croates et bosniaque était composé de 67 personnes dont 35 mineurs.

Ce clan a arpenté durant des mois la côte atlantique du Portugal aux Landes, en camping-cars, d'où le surnom : "le clan des camping-cars". Ce clan a commis plus de 100 vols pour plus de 230 000 euros de préjudice. Chaque membre avait un rôle bien défini. Les femmes conduisaient les camping-cars, les hommes repéraient les victimes puis passaient à l'action et les enfants étaient envoyés dans des magasins pour du vol à l'étalage.

Et si les gendarmes landais ont partagé sur Facebook cette affaire et les objets volés, c'est que ce "clan des camping-cars" a sévi sur la Côte Sud du département en août et septembre dernier, faisant des dizaines de victimes de Seignosse à Castets. Des vols dans des véhicules de touristes.

Pour vérifier si des objets vous appartiennent : cliquez sur ce lien.