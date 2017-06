Landes : le corps d'un homme de 90 ans découvert à Hossegor

Ce sont les voisins, inquiets de plus voir cet homme de 90 ans, qui ont appelé les gendarmes. Impossible pour l'instant de dire à quand remonte le décès.

Un homme a été retrouvé mort chez lui à Hossegor ce jeudi midi. Il s'agit d'un landais de 90 ans. Les voisins avaient signalé sa disparition, et ce sont les gendarmes qui ont retrouvé le corps dans sa maison du centre-ville. Pour le moment, impossible de dire à quand remonte le décès et d'établir les circonstances. Sa femme doit être entendue par les gendarmes et une autopsie du corps est prévue dans les prochains jours.