Landes : le corps d'un homme retrouvé dans les Gaves réunis, à Peyrehorade

La victime a été identifiée. Il s'agit d'un habitant de Peyrehorade. Cependant, les causes de la mort n'ont pas pu être déterminées pour l'instant, aucune piste n'est donc écartée.

Peyrehorade, France

Le corps sans vie d'un homme a été repêché ce samedi matin dans les Gaves réunis, à Peyrehorade. Ce sont des pêcheurs qui ont donné l'alerte.

Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années, qui a été identifié. La victime est un habitant de Peyrehorade, qui vivait seul, qui avait des problèmes de santé et qui était suivi.

Les premiers examens du médecin n'ont pas pu déterminer les causes de la mort, et à ce stade, aucune piste n'est écartée. Une autopsie va être effectuée et une enquête est ouverte.