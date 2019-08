Landes : le couple anti G7 sera jugé dans trois semaines, la jeune femme libérée en attendant

Dax, France

Le couple de jeune landais de Saint-Paul-lès-Dax arrêté mercredi dernier pour des soupçons d'actes anti-G7 sera finalement jugé le 9 septembre prochain par le tribunal correctionnel de Dax. Il leur est reproché d'avoir conjointement peint des radars à Castets, Mées et Saint-Paul-lès-Dax, d'avoir taggé sous un pont de Saint-Paul-lès-Dax un message anti-forces de l'ordre et posé une banderole sur un pont de l'A63 à Angresse. Ces faits se seraient déroulés dans la nuit du 16 au 17 août dernier.

Ce lundi, le jeune homme de 22 ans et sa compagne de 37 ans ont choisi de refuser la comparution immédiate pour pouvoir prendre le temps de préparer leur défense. La jeune femme, placée en détention provisoire depuis vendredi dernier, a été libérée et le contrôle judiciaire du jeune homme a été assoupli.

Le contexte du G7

Dans le couple, le jeune homme est arrivé libre au tribunal. Jogging, claquette et son pique-nique à la main. La jeune femme est arrivée menottée et en pleure à la vue de sa mère présente dans la salle. Les deux ont donc décidé de préparer leur défense et le tribunal n'a eu, ce lundi, qu'à décider de leur sort en attendant leur procès sur le fond dans trois semaines.

Pour décider de leur sort, le procureur de la République et les avocats sont tombés d'accord. Le contexte du G7 a largement compté dans cette affaire. C'est a cause de ce contexte que la jeune femme a été placée en détention provisoire durant 3 jours. Elle a pourtant un casier vierge, a fait remarqué son conseil pour plaider sa cause, et elle a tout avoué en garde a vue. Mais avec des photos dans son téléphone portable du tribunal de Bayonne et de ses préfabriqués, comme si elle avait choisi une cible, précise le procureur, et sa proposition d'accueillir des antis-G7 chez elle, sans qu'il ne soit prouvé qu'il s'agissait d'activiste violent, précise son avocate, le juge des libertés avait décidé vendredi dernier de l'enfermer le temps du G7.

Je vous demande juste de rentrer coucher mes bébés"

Le jeune homme avait lui aussi reconnu les faits durant ses auditions. Et s'il n'avait pas été placé en détention provisoire, il avait écopé d'un contrôle judiciaire très strict, l'obligeant à pointer au commissariat de Dax trois fois par jours durant le week-end. "Excessif, comment retourner au travail dans ces conditions" a plaidé son avocat. Les deux membres de ce couple "toxique" selon le procureur, sont tous deux bien insérés socialement et travaille depuis longtemps. "Je vous demande juste de rentrer coucher mes bébés et de faire la rentrée des classes" a de son coté demandé au juge la jeune mère de famille, quand la présidente du tribunal correctionnel de Dax lui a donné la parole en fin d'audience. Ce que la juge a accordé.

En attendant leur procès le 9 septembre prochain, la juge a donc placé le couple sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter au commissariat de Dax une fois par semaine. Le couple a aussi interdiction de se voir jusqu'au procès.