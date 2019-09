Landes : le couple de gilet jaune condamné pour les radars, relaxé pour le reste

Dax, France

L'affaire s'est un peu dégonflée ce lundi devant le tribunal correctionnel de Dax. Un jeune couple y était jugé pour avoir, mi-aout dernier, peint trois radars à Saint-Paul-lès-Dax, Mées et Castets. Ils y avaient inscrit des "Macron démission" ou des symboles anarchistes. Pour avoir installé des banderoles avec des messages, comme "GJ + BB = ACAB", sur des ponts à Angresse et Saint-Paul-lès-Dax. Pour avoir tagué des panneaux de signalisation. Tout cela la nuit du 16 au 17 aout, durant la feria de Dax, une semaine avant l'ouverture du G7 de Biarritz. Le jeune homme de 22 ans et sa compagne de 37 ans ont finalement été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, uniquement pour la dégradation des radars. Et à rembourser les frais de nettoyage des radars (889 euros) et à faire un stage de citoyenneté à leur frais. Relaxés pour le reste.

"Des peines significatives"

Le parquet dans ses réquisitions avait demandé des peines significatives compte tenu du contexte. Des atteintes portées à l'Etat qui protège, avait lancé le nouveau procureur de la République de Dax, Rodolphe Jarry. Sur la banderole au message anti force de l'ordre, Gilets Jaunes + Black Blocs = All Cops Are Bastards, le procureur a dénoncé : "cela contribue à la banalisation des messages de haine contre la police." Il avait demandé au tribunal deux mois de prison ferme et 6 mois avec sursis contre le jeune homme. Six mois de prison avec sursis contre la jeune femme. Le tribunal a donné moins, mais les peines restent importantes pour maître Jean François Renaudie, l'avocat du jeune homme.

Me Jean François Renaudie, avocat du jeune homme. Copier

Ils se sont rencontrés dans une manifestation

Le couple s'est rencontré sur des manifestations de gilets jaunes. Elle a 37 ans. Elle habite Saint-Paul-lès-Dax, employée municipale, mère de deux enfants. Lui en a 22, il travaille dans une boucherie près de Montluçon, dans l'Allier. A la mi-aout, ils avaient décidé de se retrouver à Saint-Paul-lès-Dax, chez elle. "On est en couple, j'aimerais fonder une famille avec elle", raconte le jeune homme à la barre. Ils avaient d'abord pensé se rendre à la feria de Dax, puis aller au G7 la semaine suivante. "Moi, j'avais peur d'aller au G7", explique la jeune femme.

Mais au lieu de partir au G7, au lieu d'aller faire la feria, le couple a plutôt décidé d'aller acheter des bombes de peintures et de demander des draps à la mère de la Saint-Pauloise. Le couple se lance dans une expédition la nuit du 16 aout dernier.

Ils vont peindre trois radars, rendus inutilisables. Poser des banderoles avec du fil de fer, "sans dégrader", précise l'avocate. Quant aux panneaux de signalisation un temps évoqués, même le procureur ne le retient pas faute d'éléments.

"Un masque du ministre de l'intérieur"

Le couple a été dénoncé "par une source à protéger" déplore l'avocat du jeune homme qui cite une pièce de procédure signée par le commissariat. Ils avaient été interpellés aux aurores et placés en garde à vue. La jeune fille a ensuite passé trois jours en détention provisoire

L'appartement et la voiture de la jeune femme ont été perquisitionnés. Plusieurs téléphones portables et un ordinateur analysés. Dans l'appartement et la voiture, il y avait tout l'attirail du manifestant. Des bombes aérosols, des masques à gaz, un masque de Christophe Castaner ensanglanté, un tee shirt portant le sigle anarchiste et des balles de flash ball usagées. Sur les téléphones, des images du jeune homme et de sa compagne, habillée de noir lors de manifestations. Et puis une conversation sur la messagerie cryptée Télégramme, où il était question d'accueillir d'autres anti G7 à Saint-Paul-lès-Dax. C'est l'énumération de la présidente du tribunal. "Une triste équipée. Une immaturité affligeante", claque le procureur.

Je regrette énormément, peut-être que je vais tout perdre. Je regrette parce que j'ai fait du mal à beaucoup de monde." La jeune femme.

"Sortir du décor politique"

Les avocats et la présidente du tribunal ont tout de suite rappelé, avant que le contexte politique ne prenne trop de place, qu'ils étaient dans ce tribunal pour les questions de dégradations de biens publics et d'accusation d'outrage avec l'acronyme ACAB sur la banderole. Ce qui signifie en anglais : "les flics sont des batards". Pour l'outrage, il y a eu relaxe. Les avocats avaient plaidé que l'outrage ne pouvait concerner que les activités des policiers en mission.

Pour les banderoles, relaxe, il n'y a pas eu de dégradation. Il n'a pas non plus été question des panneaux de signalisation un temps évoqués. Seules les dégradations de radars ont été retenues. "rien dans le dossier qui montre d'affiliation au black bloc", conclu l'avocate.