Landes : le jeune homme disparu à Mimizan retrouvé mort

Le corps d'Hugues C., 28 ans, porté disparu depuis le 7 avril à Mimizan (Landes) a été retrouvé ce vendredi, à quelques kilomètres plus au sud, dans l'océan, à Saint-Julien-en-Born. Les causes de son décès sont pour l'instant inconnues.

Saint-Julien-en-Born, France

Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans l'océan, ce vendredi, à Saint-Julien-en-Born (Landes). Il s'agit d'Hugues C., 28 ans, porté disparu depuis le 7 avril à Mimizan. Une carte d'identité, retrouvée sur lui, et un tatouage au bras ont permis de l'identifier, a appris France Bleu Gascogne.

Ce jeune homme n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit de samedi 6 au dimanche 7 avril. Il avait été vu pour la dernière fois le dimanche matin peu avant 6h sortant d'une boîte de nuit, à Mimizan-Plage. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins, le 10 avril.

Les causes et les circonstances de sa mort sont pour l'heure inconnues. "_L'enquête est en cour_s" fait savoir la compagnie de gendarmerie de Dax.

Dès le début, les enquêteurs avaient étudié l'hypothèse d'une chute dans l'eau et avaient mené des recherches à Mimizan-Plage, dans l'océan et le long du fleuve côtier Le Courant, situé près de la boîte de nuit où avait été vu pour la dernière fois Hugues C. C'est bien dans l'océan que le corps de ce jeune homme a été retrouvé, mais à quelques kilomètres plus au sud, à Saint-Julien-en-Born.