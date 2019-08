Tête de coq arrachée : le Montois Bixente Larralde va porter plainte contre le Basque Bixente Larralde

Mont-de-Marsan, France

Depuis la diffusion d'une vidéo où l'on voit, un champion de pelote basque décapiter la tête d'un coq vivant avec ses dents aux fêtes d'Hasparren (64), le Montois de 20 ans, Bixente Larralde vit en plein cauchemar. L'homme sur la vidéo est son homonyme, leurs prénoms et leurs noms s'écrivent de la même façon. Le Montois va donc porter plainte pour "préjudice moral" contre le Bixente Larralde "basque".

Des centaines de messages d'insultes

Le Bixente Larralde "landais" reçoit des centaines de messages d'insultes et de menaces sur ce qu'il "aurait fait" sauf que ce n'est pas lui : "Pff, ça me fait pitié. Des gens qui menacent comme ça _alors qu'ils auraient juste à vérifier leurs informations et ils se rendraient compte qu'ils font une énorme bêtise_". Quand on regarde les deux Bixente Larralde, ils n'ont pas le même physique, pas le même âge "en plus, je ne fais pas de pelote basque" nous dit le jeune Montois alors que celui qui a arraché la tête du coq est champion de pelote basque.

Le Montois Bixente Larralde a dû prendre des dispositions

Ce qui est le plus dur pour le Landais, c'est que sa famille reçoit, elle aussi, des messages d'insultes et de menaces comme ses parents mais aussi ses grands-parents : " C'est là où on perd tout contrôle, lorsque ça sort des réseaux sociaux". D'autres personnes lui citent son adresse exacte et le menacent de le "marquer d'un coq avec un fer rouge sur le front"

Après ça, le Landais, Bixente Larralde a décidé de retourner vivre chez ses parents pendant quelques temps, il a trop peur de rentrer chez lui : "Je crains que si je rentre chez moi quelqu'un m'attende et que ... _coup de couteau et ça va très vite_".

Il a donc décidé de réagir. Accompagné de son père, il va porter plainte contre X, mais aussi contre les personnes les plus menaçantes dont il a l'identité.