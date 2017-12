Landes, France

L'alerte a été donnée ce jeudi soir : vers 23 heures, un voilier au large de Biscarrosse a déclenché une balise de détresse. Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) a dépêché aussitôt sur place d'importants moyens pour retrouver les naufragés : deux hélicoptères ainsi que le Falcon 50 de la Marine nationale. En renfort, un navire de pêche a également été dérouté sur zone.

Le voilier qui avait chaviré a été rapidement localisé, un bateau de moins de six mètres, il était retourné. Les recherches en mer se sont poursuivies quasiment toute la nuit, avec une petite interruption entre 5 h et 8 h30.

Le corps du skipper retrouvé

Ce n'est que ce vendredi matin que les secours ont localisé et repêché à côté du voilier un corps, celui du skipper. Il s'agit d'un homme de 47 ans, le marin venait de la Rochelle. Son corps a été transporté vers la base militaire aérienne de Cazaux.

La gendarmerie maritime a ouvert une enquête pour tenter de faire la lumière les circonstances de ce naufrage. En cause, sans doute, la mauvaise météo, des vents à plus de 70 km/h d'importantes vagues avec des creux de plus de cinq mètres.