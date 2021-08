La préfecture des Landes a décidé de renoncer à la mesure dans les deux plus grands centres commerciaux des Landes, en raison de la baisse de la circulation du virus dans le département.

Landes : le passe sanitaire n'est plus obligatoire au Grand Mail et au Grand Moun

Le passe sanitaire, qui était exigée à l'entrée des centres commerciaux du Grand Moun de Saint-Pierre-du-Mont et du Grand Mail de Saint-Paul-lès-Dax (Landes) depuis le lundi 16 août, ne sera plus obligatoire à partir de ce vendredi 27 août. Selon nos informations, la préfecture a décidé d'abroger la mesure, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire dans les Landes, avec une baisse de la circulation du virus.

Le 11 août, le gouvernement avait annoncé que le passe sanitaire devait être exigé à l'entrée des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés se trouvant dans un département où le taux d'incidence du Covid-19 était supérieur à 200. Comme, dans les Landes, le taux dépassait alors les 200, la mesure avait été mise en place dans les deux plus grands centres commerciaux du département, au Grand Moun de Saint-Pierre-du-Mont et du Grand Mail Saint-Paul-lès-Dax. Mais depuis ce taux a fortement baissé, atteignant désormais 148. Les deux centres commerciaux, qui ont demandé mercredi lors d'une réunion avec la préfecture, l'abrogation de la mesure, ont obtenu satisfaction.