Landes : le premier adjoint de Saint-Martin-de-Seignanx a-t-il violenté une élue départementale ?

Le premier adjoint de Saint-Martin-de-Seignanx, Francis Géraudie, a-t-il bousculé violemment la conseillère municipale d'Ondres et élu départementale, Eva Belin. C'est ce que jugeait ce lundi le tribunal de police de Dax. Le ministère public a requis la condamnation.

Eva Belin aux côtés de son avocate et de son comité de soutien. En haut à droite, Jean-Marc Lespade, le maire de Tarnos.

Dax, France

Francis Géraudie, premier adjoint de Saint-Martin-de-Seignanx et vice président de la communauté de commune du Seignanx, était jugé ce lundi par le tribunal de police de Dax. Il est accusé de violence n'ayant pas entraîné d’Incapacité Totale de Travail (ITT) après la plainte d'Eva Belin, élue départementale et conseillère d'opposition à Ondres. Les faits jugés remontent au mois de juin dernier, lors d'une inauguration officielle à Saint André de Seignanx. Les deux élus auraient eu des mots et Eva Belin a ensuite porté plainte accusant Francis Géraudie de l'avoir violemment bousculé.

"Agression à caractère sexiste"

Il y avait une affluence inhabituelle ce lundi matin pour une audience du tribunal de police de Dax. Des dizaines de personnes, dont le maire de Tarnos, Jean-Marc Lespade, avaient fait le déplacement pour soutenir Eva Belin.

Un bain de foule à la sortie de la salle d'audience pour Eva Belin. © Radio France - PF

Les altercations entre élus dans le Seignanx ont souvent défrayé la chronique. Une guéguerre politique au long cours entre le camp Lespade, maire de Tarnos, et le camp Guilloteau, président de la communauté de commune et maire d'Ondres. Voici donc un nouvel épisode, mais là, un cap aurait été franchi, puisque deux élus se sont retrouvés devant le tribunal.

Francis Géraudie, premier adjoint de Saint-Martin de Seignanx, sur le banc des accusés. Et Eva Belin, élue d'opposition à Ondres et conseillère départementale sur le banc des victimes. Les deux élus participaient en juin dernier à une inauguration sur la commune de Saint-André-de-Seignanx. Francis Géraudie serait venu à la rencontre d'Eva Belin pour lui reprocher un détail, une phrase, sur une invitation politique qui n'aurait pas plu à l'élu de la communauté de commune du Seignanx. Le ton serait alors monté et Eva Belin accuse, témoignages à l'appuie : Francis Géraudie l'aurait bousculé, repoussé avec la main, de manière violente. L'avocate de l'élu départementale a parlé d'une "agression a caractère sexiste" lors de sa plaidoirie. Elle a demandé au juge des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour sa cliente.

Déclaration d'Eva Belin à la sortie de la salle d'audience ce lundi. Copier

"Peut-être qu'il était bon de monter quelque chose contre moi"

Francis Géraudie dément en bloc. "C'est un tissu d'incohérences, je n'ai absolument pas touché Mme Belin. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été agressif ... ironique, peut-être". Le premier adjoint de Saint-Martin-de-Seignanx estime plutôt que ces accusations ont été préparées pour nuire à l'équipe majoritaire de la communauté de commune. Sous entendu, au président Eric Guilloteau. Un complot politique en vue des prochaines municipales : "On rentre dans des périodes sensibles, peut-être qu'il était bon de monter quelque chose contre moi" a expliqué Francis Géraudie à la barre.

Quand l'avocate d'Eva Belin lui demande s'il se sent comme une victime dans cette histoire, Francis Géraudie répond : "oui, on m'a fait passer pour quelqu'un de violent et de sexiste." "C'est le raisonnement d'un homme qui bat sa femme", a répondu l'avocate d'Eva Belin dans sa plaidoirie. Eva Belin qui ne cache pas réfléchir à sa candidature aux prochaines élections municipales d'Ondres.

Réaction de Francis Géraudie à la sortie de l'audience ce lundi. Copier

"Inacceptable pour un élu de la république"

Le ministère public, un officier de police judiciaire dans le cas du tribunal de police, a requis une condamnation à l'encontre de Francis Géraudie. 350 euros d'amende et une suspension du permis de conduire d'un mois avec sursis. "On est sur des violences légères, a ainsi rappelé l'officier de police, c'est un comportement inacceptable, intolérable, il est élu de la république". La décision du tribunal a été mise en délibéré et sera rendue le 4 novembre prochain.