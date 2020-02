Landes : le scénario se précise dans l'assassinat d'un adolescent à Dax

Dax, France

Deux adolescents de 16 ans sont en garde à vue depuis dimanche soir. Ils sont entendus dans le cadre de l'assassinat d'un autre adolescent de 17 ans, Victor, dont le corps a été retrouvé enterré dans un champs près de l'hôpital de Dax.

D'après les premiers interrogatoires, il semble que les deux jeunes se soient entendus pour donner rendez-vous à la victime samedi dernier dans la soirée à Yzosse. Ils ont fait croire à la victime que seule l'adolescente se rendrait au rendez-vous alors qu'en fait, ils avaient convenu qu'elle ne s'y rendrait pas et qu'au contraire, son petit ami irait seul.

L'adolescente a expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait de "donner une bonne correction" à Victor, tout en concédant que son petit ami lui avait confié, à plusieurs reprises, sa volonté de tuer Victor. Il s'est d'ailleurs rendu à ce rendez-vous avec un bâton et des gants et il a raconté que les deux adolescents se sont rapidement disputés et qu'une bagarre aurait éclaté, à l'issue de laquelle il finissait par serrer le cou de sa victime avant de lui frapper la tête au sol à plusieurs reprises. Après avoir constaté le décès, il a décidé d'enterrer le corps dans un champs.

Le parquet de Dax a décidé de se dessaisir au profit du parquet de Mont de Marsan pour confier l'affaire à un juge d'instruction.