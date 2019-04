Landes : les anciens salariés d'EDF à Arjuzanx saluent la décision de la Cour de cassation

Arjuzanx, France

"On ne crie pas victoire, mais on est content de la décision" résume Jean-Claude Dumartin. Joint quelques minutes après la la décision très attendue de la Cour de cassation, cet ancien salarié EDF à Arjuzanx et membre de l'union locale CGT à Morcenx explique que le combat continue.

Ce vendredi, la plus haute juridiction a décidé que tous les travailleurs exposés à l'amiante pourraient faire valoir le préjudice d'anxiété. Jusqu'à maintenant, l'indemnisation était limitée aux entreprises inscrites sur une liste. Une étape importante pour les "anciens d'Arjuzanx" dont le combat contre leur employeur a commencé il y a plus de 20 ans.

Plus de 20 ans de combat

Le tribunal des affaires sociales de Mont-de-Marsan a condamné EDF à plusieurs reprises pour faute inexcusable, mais les salariés veulent faire reconnaître le préjudice d'anxiété. "Quand vous travaillez pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans avec des collègues, que vous ignorez la présence d'amiante, qu'on ne vous donne pas les protections nécessaires et que vous voyez jour après jour, mois après mois, année après année des collègues qui sont touchés, malades et qui décèdent. Comment voulez vous ne pas être anxieux ?" raconte Francis Mesplède, membre lui aussi de l'union locale CGT Morcenx, qui a lui même travaillé pendant 18 ans sur le site d'Arjuzanx.

En 2015, devant les prud'hommes de Mont-de-Marsan, la CGT avait réussi à faire condamné EDF au titre du préjudice d'anxiété. Mais, la Cour d'appel de Pau avait cassé ce jugement en novembre dernier, parce que EDF ne faisait pas partie des entreprises listées par le ministère du travail.

Une reconnaissance

1. 326 agents ont travaillé dans la mine de lignite à ciel ouvert et la centrale entre 1959 et 1992. La CGT recense 127 victimes de l'amiante, dont 40 sont décédées. "Le fait de dire que vous avez été exposé à l'amiante, vous êtes malade ou tout simplement vous êtes anxieux. On vous reconnaît en tant que tel. Je ne dis surtout pas réjouissant, par respect pour toutes les personnes et les familles de personnes décédées. Mais aujourd'hui, c'est une reconnaissance, de dire : oui, notre lutte elle paie", poursuit Francis Mesplède.

Un pourvoi en cassation

La décision de la Cour de Cassation conforte les dans leur demande de reconnaissance. Les anciens d'Arjuzanx vont maintenant se pourvoir à leur tour en cassation. Ils sont 88 à avoir versé la somme nécessaire, les frais d'avocat. "Ce n'est pas une question d'argent, mais pour que les empoisonneurs paient et que ça ne se reproduise plus" conclut Francis Mesplède.