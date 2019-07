Landes : les arènes de Soustons victimes d'une tentative d'incendie

Soustons, France

Les arènes de Soustons touchées par un incendie, ce mercredi matin. Ce sont des toilettes publiques qui se situent juste en-dessous des escaliers des arènes qui ont pris feu, à cause d'un scooter. L'incendie s'est éteint tout seul, visiblement grâce à l'explosion des canalisations d'eau, qui n'ont pas résisté à la chaleur des flammes.

Mais cette tentative d'incendie pourrait être volontaire. La maire de la commune, Frédérique Charpenel s'est rendue sur place, et elle a en effet trouvé de la suie sous une partie des gradins : "Est-ce-que ce n'est que de la suie que l'on voit sur le béton ? Est-ce-que la structure a été touchée ? Moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un jour dans le journal où l'on voit des actes d'incivilités." Elle a porté plainte et une enquête a été ouverte.

La crainte d'une fermeture

Par ailleurs, la maire a demandé à des experts d'évaluer les dégâts et souhaite savoir s'il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de fermer une partie des arènes. Cela tomberait mal : l'été commence et des courses landaises sont prévues en juillet, et les fêtes de Soustons sont programmées du 1er au 5 août.