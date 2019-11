Landes : "Les canards restent en vie"

Soustons, France

Les canards de Dominique Douthe à Soustons ne seront pas abattus... en tout cas pas sur décision de justice. Le tribunal d'instance de Dax a rendu sa décision ce mardi à propos de l'affaire des canards trop bruyants qui oppose deux voisins à Soustons.

Dominique Douthe qui élève depuis plus de 30 ans des oies et des canards pour en faire du confit. Mais, un voisin récemment installé, dans cette zone rurale, avait assigné la retraitée considérant que ces canards, à cause du bruit étaient à l'origine d'une nuisance sonore. Ces voisins avaient demandé au juge de faire taire les canards par tous les moyens.

La décision de la justice dacquoise est donc un soulagement pour l'avocat de la propriétaire des canards, maître Philippe Lalanne : "Sur le principe, c'est très important. C'est un grand soulagement pour madame Douthe qui a été affectée par toute cette procédure. Les canards restent en vie, donc elle pourra continuer l'exploitation comme elle le souhaite et c'est une excellente nouvelle."

Une expertise acoustique

Dans sa décision, le juge a également décidé de mettre en place une expertise acoustique judiciaire. "Pour savoir s'il y a vraiment un trouble anormal, si les règles acoustiques sont dépassées ou pas, si les seuils de l'habitabilité, de la tranquillité sont dépassés ou pas", explique encore Me Lalanne.

Nous avons sollicité l'avocate des voisins, mais elle s'est refusée à tout commentaire.

Dominique Douthe va gracier les canards 2019

La retraitée, propriétaire des canards à Soustons, est soulagée par cette décision de justice même si elle aurait préféré que tout soit terminé. "Il peut pas faire tuer mes canards", se félicite la Soustonnaise, "c'est très bien, parce que si j'avais perdu, il aurait fallu que je les tuent aujourd'hui ou demain. C'était une catastrophe pour moi."

Mais si la justice a décidé de les épargner, la fin d'année approchant, les canards auraient normalement, de toute manière, dû finir en confit. Mais pas cette année, vient de décider Dominique Douthe : "finalement je crois que je vais vraiment les garder et leur mettre un numéro à la patte "2019". Et je vais me les garder comme un souvenir. Du coup tout va bien, beaucoup de bruit pour rien."